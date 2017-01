Schuld faillissement Ruwaard van Putten-ziekenhuis daalt

De schuld die is overgebleven na het faillissement van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis (RPZ) in Spijkenisse is voor het eerst gedaald. Er staat om 68,5 miljoen euro open, blijkt uit het negende verslag van de bewindvoerders.

Het Spijkenisser ziekenhuis ging in juni 2013 failliet, ondanks pogingen van de curatoren om dat te voorkomen. De schuld liep in de daaropvolgende jaren op tot bijna 75 miljoen euro.



Onlangs werd het ziekenhuisgebouw verkocht aan de nieuwe eigenaren van het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat leverde bijna zeven miljoen op.



De curatoren waarschuwen er voor dat de schuld opnieuw kan oplopen. Daartegenover staan mogelijk ook meer inkomsten.



Rechtbank

De curatoren hebben ook te maken met een tweetal rechtszaken. Die zijn aangespannen door voormalige specialisten van het RPZ. In de eerste zaak vinden de specialisten dat zij voorafgaand aan het faillissement door de curatoren onvoldoende betrokken zijn bij de stand van zaken in 2013. Deze kwestie moet nog voorkomen bij het Gerechtshof Den Haag.



De andere rechtszaak gaat over het geld dat de specialisten nog denken te goed te hebben van het voormalige Ruwaard van Putten-ziekenhuis. Later deze maand wordt die zaak voortgezet in Rotterdam.