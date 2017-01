Ouzo vanuit Rotterdamse achtertuin verovert winkelschappen

Van Hees met de Rotterdamse Ouzo Van Hees met de Rotterdamse Ouzo

Wie denkt dat de ouzo alleen een Grieks drankje is, heeft het mis. In zijn Rotterdamse achtertuin stookt Stefan van Hees zijn eigen 'Hoezo? Ouzo'. De drank uit zijn zelfgebouwde stookketel wint snel aan populariteit.

Het goedje wordt onder andere via webwinkels en horecazaken verkocht ook ligt het sinds kort in de schappen van de Gall & Gall op de Laan van Zuid.



Jong geleerd oud gedaan

Van Hees destilleert al alcohol vanaf zijn achttiende. Toen deed hij dat nog in een snelkookpan van de wijn die zijn vader maakte. Als een partij mislukte, ging Van Hees ermee aan de gang.



"Er zit al gauw acht of negen procent alcohol in die flessen. Dat vond ik eigenlijk zonde om weg te gooien, dus die flessen ben ik gaan destilleren. Dat nam ik mee op schoolreisje en dan zaten we achter in de bus lekker te drinken. Voordat we aankwamen op bestemming was de hele klas al kachel," herinnert de hobbymatige stoker zich.



Echt Rotterdams

Hij heeft de ketel waarin hij de drank stookt zelf gebouwd met materialen die hij uit de buurt op de kop heeft getikt. "Hier aan de overkant van Katendrecht zit Leo van Leeuwen, een schroothandelaar, daar heb ik een oude boilerketel van 120 liter vandaan gehaald. Die heb ik doorgezaagd en oude pootjes aangemaakt."



Samenwerking

Om genoeg ouzo te kunnen produceren is en het te mogen verkopen werkt Van Hees nu samen met absinthstoker De Groene Fee in Poortugaal. Daar hebben ze ook de smaak van de Hoezo? Ouzo verfijnd.



"Ik durf de ouzo-test wel aan met mijn Hoezo? qua smaak. Ik wil de Grieken er wel van laten proeven om te horen wat zij er nou eigenlijk van vinden, want ik ben daar wel benieuwd naar."