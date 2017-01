Vrouwen overvallen 82-jarige Rotterdammer

Twee vrouwen hebben maandagmorgen in Rotterdam een bejaarde man in zijn woning overvallen. De man raakte daarbij lichtgewond aan zijn hoofd.

De vrouwen wachtten de 82-jarige man rond 7.30 uur op in het portiek van zijn huis aan de Snoekstraat in Rotterdam-Delfshaven. Hij had net zijn krant gehaald en werd met geweld naar binnen geduwd.De vrouwen doorzochten vervolgens zijn spullen en gingen er met een onbekende buit vandoor. De man bleef met een hoofdwond achter.De twee vrouwen zijn nog steeds spoorloos. De politie heeft een signalement van ze vrijgegeven. Niet uitgesloten wordt dat het slachtoffer de vrouwen kent.