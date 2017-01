Knuffelactie Kuip levert ADO-fans geen prijs op

Fans van ADO Den Haag hebben misgegrepen bij het jaarlijkse prijzengala van de FIFA. Ze werden derde bij de verkiezing voor de eerste FIFA Fan Award. De ADO-supporters waren genomineerd vanwege hun knuffelactie in de Kuip in Rotterdam.

De fans van ADO Den Haag bedolven op zondag 11 september vorig jaar patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam onder zo'n duizend knuffels.Feyenoord had de honderden zieke kinderen uitgenodigd voor de wedstrijd tegen ADO. Toen een ADO-fan dat hoorde, deed hij via social media een oproep om knuffels mee te geven. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.(Tekst gaat onder beeld verder)De actie van de ADO Den Haag-supporters kreeg in binnen- en buitenland veel waardering. Bij de verkiezing van de FIFA Fan Award leverde die de fans 22,71 procent van de stemmen op. Daarmee werden ze derde.De FIFA Fan Award ging naar de supporters van Liverpool en Borussia Dortmund. Zij zongen op 14 april vorig jaar samen You'll Never Walk Alone voorafgaand aan hun Europa League-duel. Het Brits-Duitse koor kreeg 45,92 procent van de stemmen.De tweede prijs ging naar de fans van het nationale team van IJsland. Zij vielen op tijdens het Europees Kampioenschap voetbal met het massale ritmische geklap waarmee ze hun team aanmoedigden.