Kaj Ramsteijn vertrekt naar Noorwegen

Kaj Ramsteijn bij Feyenoord (archief)

Kaj Ramsteijn vervolgt zijn carrière in Noorwegen. De voormalig speler van zowel Feyenoord, Excelsior als Sparta vertrekt bij Almere City FC en gaat aan de slag bij Aalesunds FK, de nummer twee van de Noorse competitie. De 26-jarige verdediger stond sinds 2015 onder contract bij de eerste divisionist.

Ramsteijn doorliep bijna de gehele jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in het seizoen 2010/2011 zijn debuut in het betaalde voetbal bij Excelsior. Het seizoen daarna veroverde Ramsteijn onder toenmalig coach Ronald Koeman een basisplaats in De Kuip als linksback, maar een ernstige knieblessure gooide roet in het eten voor de speler.



Na huurperiodes bij VVV-Venlo en Sparta maakte Ramsteijn in 2014 de overstap naar het Portugese CS Maritimo. Na één jaar keerde hij terug in Nederland bij Almere City FC.