'Doodnormaal kind dankzij blindenschool'

Een klas van Visio Onderwijs Rotterdam

Dankzij Visio Onderwijs Rotterdam, beter bekend als de blindenschool, functioneren visueel beperkte kinderen als 'doodnormale' scholieren. "Ik denk niet dat hij op het regulier onderwijs hetzelfde zou hebben laten zien als nu", zegt Chantal Jung, moeder van de 10-jarige Djan uit groep 7 in de 7 Minuten van maandag.

Het achtergrondprogramma van TV Rijnmond besteedt deze week aandacht aan het basis- en voortgezet onderwijs aan slechtziende of blinde kinderen. Hoe is het om te leren rekenen, te gymen of handarbeid te doen terwijl je niets of bijna niets kan zien?



"Hij is blind, maar hij moet het doen in deze wereld", zegt moeder Jung over haar zoon Djan. "Dus wij gaan alles doen om te zorgen dat hij zich staande houdt in deze wereld. Dat is niet altijd even makkelijk, voor hem. Maar als je ziet, waar hij nu staat, dan denk ik dat het hem heel veel gebracht heeft. Maar het lukt niet altijd."



Visio Onderwijs Rotterdam is een school voor speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking.



De wekelijkse serie 7 Minuten wordt maandag tot en donderdag uitgezonden, net na het TV-nieuws.