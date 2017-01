Kamervragen over doorlaten drugstransporten

ChristenUnie, SP en D66 willen tekst en uitleg van minister Ard van der Steur van Justitie over het mogelijk doorlaten van drugstransporten met medeweten van de politie. Ze wijzen er op dat dit in Nederland verboden is sinds de IRT-affaire in de jaren '90.





Na een televisie-uitzending van afgelopen vrijdag waarin hetzelfde werd gezegd, zijn drie politici in de pen geklommen en hebben de minister van Justitie op het matje geroepen. Het gaat om CU-leider Gert-Jan Segers, SP'er Michiel van Nispen en D66-collega Kees Verhoeven. Ze hebben maandag kamervragen ingediend.



De drie kamerleden zijn bang dat justitie haar boekje te buiten gaat. Ze vrezen voor een herhaling van de IRT-affaire toen grote partijen drugs op de Nederlandse markt kwamen onder toeziend oog van het Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht (IRT). De berichten over het geregeld doorlaten van de transporten doken in december op . Advocaat Jan-Heijn Kuipers vertelde er over tijdens een zitting in de zaak tegen zijn cliënt Gerrit G. De corrupte douanier staat terecht voor het doorlaten van cocaïnetransporten in de Rotterdamse haven.