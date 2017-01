Ton Rietdijk nieuwe voorzitter FC Dordrecht

Ton Rietdijk

Ton Rietdijk is met ingang van 2017 de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van FC Dordrecht. Hij is de opvolger van Theo Singerling, die maandag op de nieuwjaarsreceptie liet weten na ruim twintig jaar te stoppen als bestuurder van de club. Rietdijk werd aangedragen door algemeen directeur Hans de Zeeuw.

Samen met De Zeeuw moet Rietdijk ervoor zorgen dat FC Dordrecht actief blijft in het betaald voetbal. De club werd onlangs ingedeeld in categorie I van het licentiesysteem van de KNVB en moet binnenkort een plan van aanpak presenteren aan de voetbalbond. Vernieuwbouw van het huidige stadion aan de Krommedijk is volgens de twee bestuurders essentieel om de boel financieel gezien weer op de rit te krijgen bij de Schapenkoppen.



Vernieuwbouw cruciaal

"Het is noodzaak geworden. Je hebt in dit stadion bijna niets meer te bieden. Er moet echt iets gebeuren", concludeert De Zeeuw, die verwacht dat binnen twee maanden duidelijk is of de plannen doorgaan. FC Dordrecht gaat de komende periode om de tafel met de gemeente en adviseur Chris Woerts (voormalig commercieel directeur Feyenoord, red.) om te bekijken hoe het de financiering rond moet krijgen. "Het ziet er hoopgevend uit. Er moet nog vier miljoen worden gefinancierd via financiële instellingen en/of pensioenfondsen."



Vernieuwbouw betekent voor FC Dordrecht een kwaliteitsverbetering. "Daarmee trek je meer sponsors en toeschouwers aan. Zo kun je ook je selectie weer versterken. Daar gaan wij voor", zegt Rietdijk, die naar eigen zeggen eerst sceptisch was over de renovatie van het stadion. Inmiddels is hij hoopvol gestemd. "Ik hoop dat de gemeente met ons de stap wilt maken."



Mogelijke degradatie

FC Dordrecht bezet momenteel de voorlaatste plaats in de Jupiler League met negen punten voorsprong op hekkensluiter Achilles '29. De uiteindelijke nummer laatst van de competitie zal aan het eind van het seizoen degraderen naar de tweede divisie. Rietdijk wil echter niets weten van een mogelijke degradatie. "De voorsprong is groot genoeg. Ik geloof echt niet dat wij degraderen", laat de nieuwe voorzitter weten tegenover RTV Rijnmond.



Op de vraag of er een plan ligt mocht FC Dordrecht uit het betaald voetbal verdwijnen, antwoordt De Zeeuw stellig. "Nee, want dat gebeurt niet. Wij blijven erin. Ik denk niet dat Achilles het voor elkaar krijgt om zich te handhaven", luidt de reactie van de algemeen directeur. "De handtekeningen voor vernieuwbouw van het stadion zijn nu het belangrijkst. Als die er zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat we ook de spelersbegroting vanaf volgend seizoen weer kunnen terugbrengen naar 6,5 ton", aldus De Zeeuw.



FC Dordrecht kan in ieder geval rekenen op de steun van de trouwe hoofdsponsor Riwal Hoogwerkers. Het contract met het bedrijf is met één jaar verlengd.