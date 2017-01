Annemiek Jetten beëdigd als burgemeester van Vlaardingen

Annemiek Jetten beëdigd als burgemeester van Vlaardingen

Vlaardingen heeft voor het eerst in de geschiedenis een burgermoeder. Annemiek Jetten is maandag beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester. Eerder was ze burgemeester in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen.









Eind oktober werd bekend dat Jetten de eerste vrouwelijke burgemeester van Vlaardingen zou worden. Ze zei toen bij



Annemiek Jetten volgt Bert Blase op die ruim twee jaar waarnemend-burgemeester van Vlaardingen was. In juni vorig jaar liet hij weten dat hij niet zou aanblijven in Vlaardingen. Wat hij wel gaat doen, is nog onbekend.



Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit nam in de Grote Kerk van Vlaardingen de eed af van de 53-jarige Annemiek Jetten. Dat gebeurde tijdens een buitengewone openbare vergadering van de gemeenteraad.Eind oktober werd bekend dat Jetten de eerste vrouwelijke burgemeester van Vlaardingen zou worden. Ze zei toen bij RTV Rijnmond dat de stad voor haar geen onbekend terrein is, omdat haar man ervandaan komt en ze er nog familie heeft wonen.Annemiek Jetten volgt Bert Blase op die ruim twee jaar waarnemend-burgemeester van Vlaardingen was. In juni vorig jaar liet hij weten dat hij niet zou aanblijven in Vlaardingen. Wat hij wel gaat doen, is nog onbekend.