Agent krijgt klap van agressieve stapper

Foto: archief

Een aantal agenten heeft aangifte gedaan van mishandeling en belediging na een treffen met drie agressieve stappers. Een 27-jarige Rotterdammer zit vast. Hij heeft een agent geslagen.

Het trio, de Rotterdammer en twee vrouwen uit Hoek van Holland, wilde in de nacht van zaterdag op zondag niet luisteren naar de aanwijzingen van de politie. De drie stappers kwamen een kroeg aan de Kruiskade uit en wilden dwars door een afscherming van agenten en beveiligers lopen.



Toen de man werd tegengehouden door een agent, ging hij al snel door het lint. Korte tijd later sloeg ook een van de vrouwen op tilt. Ze bemoeide zich er al schreeuwend mee en weigerde volgens de politie te luisteren naar de aanwijzingen.



In de kluwen van duwende en trekkende mensen, kreeg één agent een klap van de Rotterdammer. Die was zo hard dat hij eventjes gedesoriënteerd was.



Met de hulp van een beveiliger is de man opgepakt. Hij werd al scheldend afgevoerd. Toen ook de vrouw en haar zus bleven razen en tieren, mochten ze ook mee naar het bureau. Van de drie zit alleen de man nog vast.