In hoger beroep 18 jaar cel geëist voor Vlaardingse moskeemoord

Voor het gerechtshof in Den Haag is maandag 18 jaar cel geëist tegen een 52-jarige Rotterdammer. Hij wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben aangezet tot het doodschieten van haar vermeende minnaar. Eerder kreeg de man 12 jaar cel.

Het slachtoffer was een 44-jarige man uit Vlaardingen. Volgens het openbaar ministerie (OM) had de verdachte de indruk dat hij de minnaar was van z'n vrouw. Hij dwong haar de Vlaardinger om te brengen, vlakbij de moskee in de Emmastraat.Het OM stelt dat de man zijn vrouw geruimte tijd heeft mishandeld en dat er meerdere ruzies zouden zijn geweest over de vermeende liefdesrelatie. Ook zou hij haar meerdere keren hebben verkracht en gedwongen hebben mee te werken aan het maken van porno. Daarmee wilde hij haar chanteren.De man wilde dat de vrouw de Vlaardinger zou ombrengen, omdat hij er op rekende dat zij een lagere straf zou krijgen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Beiden kregen van de rechter 12 jaar gevangenisstraf . Tegen de man was 18 jaar geëist.Zowel de man als het OM gingen tegen de uitspraak in beroep. Volgens justitie stond de straf van 12 jaar in geen verhouding tot de bewezen feiten. Daarom werd vandaag opnieuw 18 jaar geëist voor het uitlokken van moord.Het hof doet over vier weken uitspraak.