Milieudienst gaat door met onderzoek naar zuurkoolgeur in Hoek van Holland

Stank komt bij sojabedrijf ADM vandaan

De milieudienst DMCR gaat dinsdag verder met het onderzoek naar een hardnekkige zuurkoollucht in Hoek van Holland. Maandag kwamen daar vijftien klachten over binnen.

De stank komt van het sojabedrijf ADM in de Europoort. Op het terrein van het bedrijf zelf is de zuurkoollucht niet te ruiken. De geur wordt via de schoorsteen over een grotere afstand verspreid.