Geen treinen van en naar Roosendaal

Foto: Thijs Kern

Mensen die met de trein naar het zuiden willen moeten rekening houden met extra reistijd. Door kortsluiting rijden geen treinen naar Roosendaal. Er staat geen stroom op de bovenleiding.

Roosendaal is een belangrijk knooppunt is voor treinverkeer naar Zeeland en België. De NS zet bussen in om passagiers te vervoeren.



Volgens spoorbeheerder ProRail zijn er veel kabels en leidingen kapot. Monteurs zijn bezig om de schade te herstellen. ProRail verwacht zeker tot 10.30 uur bezig te zijn.