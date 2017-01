Bekende Dordtse oliebollenbakker overleden

Foto: Maurice Laparlière

Ron van der Weijden van Ron's Gebakkraam in Dordrecht is overleden. Dat melden Dordtse media.

Van der Weijden werd vooral bekend als drievoudig winnaar van de AD-oliebollentest. In 1994 en 1995 had hij volgens de jury de beste oliebollen van Nederland. In 2002 stond hij ook weer op nummer 1.



Zijn kraam op de Spuiboulevard is dinsdag niet open. Ter nagedachtenis aan de bakker zijn de lichtjes aangestoken.



Van der Weijden was ziek.