Kevin Blom fluit Roda JC-Feyenoord

Kevin Blom

De KNVB heeft Kevin Blom aangewezen als scheidsrechter voor het duel Roda JC-Feyenoord. De wedstrijd wordt zondag in Kerkrade om 12.30 uur gespeeld.

Op zaterdagavond begint PSV-Excelsior om 19.45 uur met Björn Kuipers als arbiter. Een uur later wordt op het Kasteel onder leiding van Serdar Gözübüyük afgetrapt bij Sparta-FC Utrecht.



Scheidsrechter Steven van der Vrande is vrijdagavond de leidsman bij FC Oss-FC Dordrecht. Op diezelfde avond fluit Dordtenaar Danny Makkelie het eredivisieduel Go Ahead Eagles-AZ.