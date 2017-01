Koningin Maxima opent tentoonstelling in Dordrecht

Koningin Maxima (archieffoto)

Koningin Maxima opent in het Dordrechts museum op 18 februari de tentoonstelling 'Een Koninklijk Paradijs - Aert Schouman en de verbeelding van de natuur'.

De kunstenaar uit Dordrecht staat bekend om zijn aquarellen van vogels, zoogdieren en planten. Een paar grote stukken zijn gemaakt in opdracht van Prins Willem de Vijfde, in de achttiende eeuw. Deze schilderijen zijn ook op de tentoonstelling te zien. De expositie is tot 17 september te bezichtigen.



In 2014 opende koning Willem-Alexander ook een expositie in het Dordrechts Museum. Die ging over het leven en de kunstcollectie van zijn voorvader Willem II.