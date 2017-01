Rotterdamse boer ten einde raad

Arie Steenwijk ziet het niet meer zitten. Al achttien jaar wacht de Rotterdamse boer op een nieuwe locatie om zijn bedrijf te kunnen voortzetten. Maar de gemeente heeft nog geen oplossing voor hem.

De boer is ten einde raad. De emoties liepen door alle onzekerheid hoog op. Ook thuis. Daarom ging Steenwijk zelf naar de crisisopvang. Maandag werd hij daar op straat gezet. Hij is er niet meer welkom, omdat hij een huis heeft. 'Ik wil geholpen worden. Maar niemand kan mij helpen'', zegt hij.Maandagochtend vroeg heeft hij een gesprek gehad op de Coolsingel. Met een stoppelbaardje en een sporttas met wat bezittingen gaat hij weer terug naar huis. Naar zijn vrouw en zijn zoontje.Steenwijk is de laatste boer in de Vlinderstrik, het gebied aan de noordrand van Rotterdam. Alle nieuwe infrastructurele plannen gingen over zijn grondgebied: de HSL, Randstadrail, een fietspad, een busbaan en de A13/A16. En als klap op de vuurpijl werd besloten dat zijn boerderij plaats moest maken voor natuurgebied.De gemeenteraad nam het in 2011 op voor Steenwijk. Hij moest weliswaar vertrekken, maar de gemeente Rotterdam moest er voor zorgen dat de boer op een goede, nieuwe plek kon verder gaan.Vijf jaar later is er nog geen uitzicht op een oplossing. Ook tot verbijstering van VVD-raadslid Jan-Willem Verheij. ''De motie van Leefbaar Rotterdam, die wij ook ondertekenden, was helder. Toch is er niets gebeurd. Er moet een oplossing komen.''Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente Rotterdam hervat. De gemeente hoopt dat deze voor een oplossing zorgen.