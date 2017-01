Jonge helers buit sieradenroof aangehouden

De opengebroken kluis

De politie heeft in een onderzoek naar een juwelenroof huiszoekingen gedaan bij twee tieners uit Dordrecht en Maasdam. Het duo is aangehouden.

Agenten deden onderzoek naar de twee jongens(19), omdat ze in november vorig jaar bij juweliers in Dordrecht gestolen juwelen hadden verkocht.



De sieraden werden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond. Ze waren geregistreerd door de eigenaar. Uit onderzoek bleek dat ze waren meegenomen bij een woninginbraak in Zwijndrecht.



Dat onderzoek leidde tot de doorzoekingen van de huizen van de verdachten. Daarbij werden diverse goederen en een kluis in beslaggenomen.



De jongens zitten vast voor heling van de sieraden.