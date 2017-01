One-Man-Band Steve Hill (CAN) in Live uit Lloyd

De Canadees Steve Hill is voor het eerst in Nederland en doet dus Rotterdam en Live uit Lloyd aan. De 42-jarige muzikant maakt al negen albums maar brak pas door toen hij alle instrumenten in z'n eentje ging bespelen. Een virtuoos fenomeen met de bluesrock in zijn genen.

luisterde als kind al naar de oude knarren van de blues en de rock. Speelde in meerdere bands, maakte daar platen mee maar toen hij als uitprobeersel in zijn eentje een plaat opnam raakte hij pas echt bekend in thuisstaden omgeving. Inmiddels tourde de langharigemet verschillende grote artiesten als hoofdact en nu is Europa aan de beurt. Steve Hill speelt solo concerten en zal in februari ook met de roemruchte Britse vintage-rockersgaan touren. Nederand is voornog onontgonnen terrein maar het bevalt 'm nu al goed en er zijn snode plannen voor meer optredens.Het laatste albumverschijnt eind januari in Nederland. Inspeelt hij een aantal songs van zijn solo platen met een drumstel op een houten plaat gemonteerd bespeelt Steve met beide voeten basdrums en snare, effectpedalen, op zijn gitaar speelt hij bas en gitaar tegelijkertijd en met een stop op de kop van zijn gitaar hi-hat en bekkens. Oh ja, Steve zingt erbij en speelt mondharmonica. En Steve houdt vandus wees gewaarschuwd als je 'm live aan het werk gaat zien! Zandzakken voor de deur en oordoppen in!

