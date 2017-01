Berenstein tekent contract bij FC Dordrecht

FC Dordrecht

Anthony Berenstein heeft een contract voor twee jaar getekend bij FC Dordrecht.

De 19-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht. Tot nu toe kwam hij op amateurbasis voor FC Dordrecht uit.



De aanvaller kwam mede door blessureleed in de eerste seizoenshelft nauwelijks in actie. De Amsterdammer kwam tot nu toe slechts in 5 competitiewedstrijden als invaller in actie. Berenstein speelde in het verleden voor Oranje-16.



FC Utrecht pikte Berenstein op uit de jeugdopleiding van Zeeburgia.