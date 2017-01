Gaslek Berkel en Rodenrijs

Foto: archief.

Aan de Wilhelminastraat in Berkel en Rodenrijs is dinsdagmiddag een woning korte tijd ontruimd. De bewoners hadden geklaagd over een gaslucht.

Volgens de brandweer lekte er gas weg in een huis naast de ontruimde woning. Dat huis staat leeg.



De brandweer hield met meetapparatuur de zaak in de gaten. Monteurs van Stedin konden het lek rond 17.00 uur repareren. Het is niet bekend waardoor er gas weglekte.