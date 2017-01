Stankstress bewoners Stresemannplaats door rekenfout Stadsbeheer

Vuilcontainers op de Stresemannplaats

Bewoners van de Stresemannplaats in Rotterdam-Ommoord moeten sinds kort hun vuilnis achterlaten in ondergrondse containers. Tot hun wanhoop worden die niet op tijd geleegd. Het gevolg: stank, ophopend vuil en ook de ratten zouden al zijn gesignaleerd.

De ondergrondse containers kwamen er eind vorig jaar. Woningcorporatie Woonbron liet de inpandige containers op wielen verwijderen vanwege een verbouwing. Stadsbeheer plaatste containers, maar dat zijn er te weinig of ze worden niet vaak genoeg geleegd.



Aan de Stresemannplaats moeten 175 huishoudens het nu met vier containers doen. Daar hoopt het vuil zich op. Ook op de nabijgelegen Kellogplaats zijn er problemen.



De gemeente Rotterdam laat in een reactie weten dat er inderdaad een fout is gemaakt bij de dienst Stadsbeheer. De Stresemannplaats was nog niet in de route van de vuilniswagens opgenomen.



Voordat de avond valt zal alles zijn opgelost, belooft de gemeente Rotterdam.