Nieuwe Rotterdamse bioscoop Kino wint prijs

De directeuren van de Rotterdamse bioscoop KINO aan de Gouvernestraat hebben dinsdag het Jan Nijland Zilveren Roosje gekregen. Het gaat om een aanmoedingsprijs van de filmbranche.

KINO opende in oktober 2016 de deuren in het gebouw waar voorheen theater en filmhuis LantarenVenster gevestigd was. Het pand stond al enige tijd leeg, nadat LantarenVenster in 2010 naar de Kop van Zuid was verhuisd.In KINO worden net als in LantarenVenster filmhuisfilms vertoond. Ook is er horeca en heeft het pand zijn podiumfunctie behouden.Directeuren Jan de Vries en Frank Groot hebben het theater opgezet zonder subsidie. Ze worden met het Zilveren Roosje beloond voor hun lef.KINO heeft volgens de jury ook een belangrijke functie in de Rotterdamse binnenstad: "Door de wisselwerking van filmvertoning met andere culturele activiteiten is een broedplaats aan het ontstaan waar cultuurmakers, cultuurvertoners en cultuurgenieters in brede zin zich thuis kunnen voelen."Aan het Zilveren Roosje is een geldprijs van 5000 euro verbonden.