Morele steun voor Dordtse moordverdachte

Suikerstraat

Een 43-jarige Dordtenaar heeft bekend dat hij zijn vader in oktober van het vorig jaar heeft doodgestoken. Dat gebeurde in de woning van het slachtoffer in de Suikerstraat in Dordrecht.

Tijdens een eerste zitting zei Danny D. heel erg spijt te hebben van zijn daad. Zijn 71-jarige vader was verslaafd. De zoon stak hem met een schroevendraaier en een priem in de borst. Wat de precieze aanleiding was voor de steekpartij, is nog niet bekend.



Volgens zijn advocaat is er binnen de familie brede, morele steun voor de verdachte. Toen hij dinsdag de Dordtse rechtszaal betrad, stonden meerdere mensen op van de publieke tribune, om hem een hart onder de riem te steken.



Over drie maanden gaat de rechtszaak verder. De Dordtenaar moet onder meer nog worden onderzocht door een psycholoog en een psychiater.