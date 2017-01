Klooster tekent bij Trencin

Rodney Klooster in zijn Excelsiortijd

Rodney Klooster zet zijn carrière voort bij het Slowaakse AS Trencin. De 20-jarige aanvaller kwam eerder dit seizoen nog uit voor FC Dordrecht. Na vier wedstrijden was het avontuur aan de Krommedijk over, omdat hij geen overeenstemming kon bereiken met Dordrecht over een contract.





Trencin staat zevende in de Slowaakse competitie. Bij de club komt hij onder meer Rangelo Janga en Jeffrey Ket als ploeggenoot tegen, spelers die eerder ook al voor FC Dordrecht uitkwamen.





Klooster speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en later Excelsior. Toen een doorbraak uitbleef, verkaste de vleugelaanvaller naar Dordrecht. Als hij voor de vijfde keer in de hoofdmacht zou meespelen, moesten de Schapenkoppen de vorige clubs van de aanvaller een opleidingsvergoeding van 15.000 euro betalen. Dit bleek een te groot struikelblok voor verdere samenwerking.