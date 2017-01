Schiedamse kunstenaar Daan van Golden overleden

De Schiedamse beeldend kunstenaar Daan van Golden is maandag op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was landelijk bekend als pop-art-schilder en maakte heel precieze afbeeldingen van alledaagse dingen.

Van Golden begon in de jaren vijftig met wilde schilderijen met zwarte verf. In de jaren zestig werd hij rustiger en ontstonden zijn verstilde schilderijen van zakdoeken en stukken pakpapier.Werk van Daan van Golden hangt in Boymans én in musea in Amsterdam en Den Haag.