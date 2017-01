Gemeente lijkt geen vat te hebben op Waterfront-fraude

De Rotterdamse gemeenteraad heeft er nog geen vertrouwen in dat de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront onder controle is. Keer op keer worden de raadsleden geconfronteerd met nieuwe feiten. De onderste steen is duidelijk nog niet boven.

De gemeenteraad besloot half december om de grootschalige fraude met het voormalige poppodium Waterfront zelf te onderzoeken. Rotterdam is opgelicht voor bijna acht miljoen euro met dubbele facturen en declaraties die nooit zijn uitgevoerd.



RTV Rijnmond publiceerde de afgelopen week uit vertrouwelijke stukken over de fraude. Daaruit komt een ontluisterend beeld naar voren hoe gemeente door de huurders van Waterfront is opgelicht. Ze deden dat op een brutale manier en in gebrekkig Nederlands, geholpen door vooral één ambtenaar.



Uit de stukken blijkt ook hoe de fraude vijf jaar verborgen blijft, omdat er binnen de gemeente heel veel misgaat. Het dossier Waterfront kent van begin af aan problemen, belandt op verschillende bureaus en wordt zelfs doorgestuurd tot op hoog niveau, maar nergens wordt er echt kritisch, grondig of doortastend naar gekeken.



Kritiek gemeenteraad

Rotterdamse raadsleden hebben de stukken onder geheimhouding ingezien. Ze mogen geen details delen, maar uiten wel hun verbazing.



SP-raadslid Leo de Kleijn: "Je hoeft er maar één blik op te werpen en je ziet dat er heel veel mis is gegaan."



PvdA-raadslid Leo Bruijn: "Het is een zeer ernstige zaak met heel veel aspecten, qua organisatie, qua menselijk handelen, qua controles."



GroenLinks-raadslid Judith Bokhove: "Soms is het bijna de gelegenheid die de dief maakt en dan faal je als systeem."



Twijfel over aanpak blijft

De raad is er nog altijd niet gerust op dat de zaken inmiddels onder controle zijn. Zo blijkt uit de geheime stukken dat het terughalen van de miljoenen een onbegonnen zaak is omdat de gemeente maanden wacht met een beslaglegging.



PvdD-raadslid Ruud van der Velden: "En dan is de vogel gevlogen. We zijn er nog niet van overtuigd dat het college het nu onder controle heeft."



NIDA-raadslid Nourdin el Ouali: "Dat is opnieuw een pijnlijke constatering, net zoals het pand tot voor kort nog altijd gebruikt kon worden door de vermeende oplichters."



VVD-raadslid Maarten van de Donk: "Verrassingen zullen nog wel even blijven, dat maakt ons ook onzeker en je maakt je zorgen over de rest van de organisatie."



GL-raadslid Judith Bokhove: "Het probleem suddert door en de schade wordt alleen maar groter. We hebben niet de indruk dat de wethouder voldoende regie heeft op het dossier."



Raadsenquête

De gemeenteraad heeft half december besloten de miljoenenfraude bij Waterfront zelf te gaan onderzoeken via een mini-raadsenquête. De raad zal betrokkenen stevig aan de tand voelen en onderzoeken of ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen.



Het raadsonderzoek moet ophelderen of het stadhuis de Waterfront-fraude onder controle heeft. Ook wordt de organisatie tegen het licht gehouden, om herhaling in de toekomst te voorkomen.



Maarten van de Donk van de VVD: "Het is allemaal heel pijnlijk en de wethouders hebben wat waar te maken. Zijn ze nu in controle? Hebben ze voldoende maatregelen getroffen? Kijk, ze zijn niet de daders maar wel degene die het ontdekken en moeten aanpakken."

