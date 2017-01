François Geurds winnaar Marketing Award Rotterdam

Topkok François Geurds heeft dinsdag de Marketing Award Rotterdam gewonnen. Dit is bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Laurenskerk. De prijs gaat naar Geurds omdat hij Rotterdam culinair op de kaart heeft gezet.

De jury roemt Geurds als eigenaar en chef-kok van drie restaurants in de Maasstad: FG Restaurant, FG Foodlab en FG Bistro. "Met zijn inmiddels 3 Michelinsterren voor 2 van zijn restaurants, zijn uitgesproken profilering als Rotterdamse chef-kok en zijn imago ver buiten onze stads- en landsgrenzen, geeft hij een nieuwe scene in Rotterdam en daarmee de stad zelf een nieuw gezicht", schrijft de jury.De Rotterdammer opende in zijn eigen stad ook het eerste culinaire laboratorium van Nederland. "Geurds wordt gezien als aanvoerder van een nieuwe stroming experimenterende, stoere, rauwe chef-koks in de Maasstad."Geurds kon de Marketing Award Rotterdam zelf niet in ontvangst nemen, omdat hij in het buitenland is. Wel was hij via een live-verbinding aanwezig in de Laurenskerk. Woensdagochtend reageert hij tussen 06.00-10.00 uur op Radio Rijnmond.De Marketing Award Rotterdam wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van Rotterdam. Vorig jaar won burgemeester Ahmed Aboutaleb.