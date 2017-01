Aboutaleb: 'Ik trek liever aan een kar dan aan een lijst'

Nieuwjaarstoespraak 2017 Ahmed Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dinsdag op het stadhuis in Rotterdam 2017 afgetrapt. In zijn nieuwjaarstoespraak blikte hij terug op 2016 en uiteraard vooruit. Hij beloofde honderd procent inzet, maar riep ook opnieuw de burgers op om zelf in actie te komen.

De Rotterdamse Burgerzaal was het decor voor de nieuwjaarstoespraak. Burgemeester Aboutaleb ging er uitgebreid in op de ontwikkelingen in binnen- en buitenland in 2016. De aanslagen, de vluchtelingencrisis en de menselijke tragedie in het Midden Oosten kwamen in vogelvlucht voorbij.



Er was ook genoeg gebeurd om positief over te zijn, meende Aboutaleb: de economische crisis is voorbij, de werkgelegenheid stijgt, de Coolsingel ondergaat een grondige renovatie en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid krijgt zijn beslag. "En 2016 was het jaar waarin de stad ongekend populair is geworden."



Daarna was het vooral tijd om vooruit te kijken. Het nieuwe jaar brengt veel uitdagingen met zich mee, zoals de Brexit. Of de verkiezingen in maart. "De stad mag van ons (stadsbestuur) verwachten dat we tijdig met de juiste mensen om de tafel gaan zitten om voor de Rotterdamse belangen op te komen."



Niet achterover leunen

De stad mag iets verwachten, maar op zijn beurt verwacht Aboutaleb ook iets van de burgers.

Hij wijst er op dat de wereld complexer wordt en er veel op het stadsbestuur af komt. "Het is niet redelijk om te zeggen tegen de gemeenteraad 'los het maar op. Ik ga als burger achterover leunen, want ik heb u gekozen'. Dat zou de verkeerde benadering zijn."



Het project Mooi, mooier Middeland! is volgens Aboutaleb een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Bewoners hebben de krachten gebundeld en zelf een programma ontworpen voor een facelift van hun wijk. "Dat is meer dan een facelift. Ze gaan tien miljoen euro investeren. Hun ideeën zijn leidend, de gemeente ondersteunt." Als de bewoners en ondernemers betere ideeën hebben, dan gaan die voor, beloofde Aboutaleb.



Investeren in de kracht van de burgers

Aboutaleb noemt het experiment in de wijk Middelland uniek in de wereld. Het smaakt naar meer. De burgemeester zei bereid te zijn te investeren in de kracht van de burger. "Als dit experiment in Middelland slaagt, verdient het navolging elders. Bewoners en ondernemers willen niet alleen dat er naar hen wordt geluisterd, maar ze willen zelf het gereedschap in handen hebben om hun droomwijk te bouwen."



Lijsttrekkerschap PVDA

Aboutaleb kwam aan het einde met een knipoog nog even terug op de speculaties over zijn mogelijke lijsttrekkerschap van de PVDA. Hij beloofde dat iedereen op hem kan blijven rekenen, want "Ik trek liever aan een kar dan aan een lijst."