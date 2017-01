Pathé De Kuip meest bezochte bioscoop van het land

Er is vorig jaar een recordaantal mensen naar de bioscoop geweest. Er werden ruim 34 miljoen kaartjes verkocht. De best bezochte bioscoop van ons land is Pathé De Kuip in Rotterdam. Daar kwamen 1,7 miljoen bezoekers in 2016.

Het bioscoopbezoek is de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens bezoekers omdat er gewoon weer goede films worden gemaakt. Ook vinden mensen naar de film gaan nog steeds een uitje en dat niet op kan tegen een avondje film kijken thuis. Volgens Pathé is er ook flink geïnvesteerd in de zalen en de filmindustrie om het bioscoopbezoek weer aantrekkelijk te maken.



De best bezochte film was Bridget Jones's Baby, die bijna twee miljoen keer werd bekeken. Voor Nederlandse films ging de belangstelling wat achteruit. De best bezochte Nederlandse film was Soof 2, met ruim vijfhonderdduizend bioscoopbezoekers.