Met spoed vrachtwagenchauffeurs gezocht!

Kandidaat chauffeurs in Ridderkerk Er is werk voor 2000 chauffeurs

De sector Transport en Logistiek zoekt tweeduizend nieuwe chauffeurs. Vanwege de aantrekkende economie en de vergrijzing onder chauffeurs is er een tekort aan vrachtwagenchauffeurs in heel Nederland.

Om nieuwe chauffeurs te werven houdt de sector wervingsavonden in het land. Dinsdagavond was er een inloopavond in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. Tientallen mannen en één vrouw hadden zich aangemeld. Ze kregen van de directeur van het Sectorinstituut Transport en Logistiek een presentatie over het vak. Daarna begonnen de sollicitatiegesprekken.



De kandidaten die door de selectie komen, wacht een opleidingstraject waarvan negentig procent wordt vergoed door de transportsector. Ook krijgen ze een baangarantie.



In totaal zijn al 53 avonden gehouden en zijn er twaalfhonderd personen geselecteerd. De wervingsavonden gaan door tot april.