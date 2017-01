Tientallen tips over schietpartij met 13-jarig slachtoffer

Er zijn dertig tips binnengekomen over de schietpartij waarbij tijdens de jaarwisseling een 13-jarige jongen in zijn buik werd geschoten. De politie zei dinsdag dankzij de tips meer te weten over de auto van waaruit werd geschoten.

De schietpartij rond 1.30 uur op 1 januari was op een woonwagenkamp aan het Terbregsehof in Rotterdam. Het slachtoffertje zat met 8 familieleden in een woonwagen de jaarwisseling te vieren, toen vanuit een voorbijrijdende het vuur werd geopend. Toen de auto weg was, bleek de jongen geraakt. Hij verkeerde enkele dagen in levensgevaar De politie zegt de beschieting te zien als een poging tot moord of doodslag, omdat er meerdere keren gericht is geschoten op de mensen in de woonwagen.In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is op 3 januari aandacht besteed aan de zaak. Dat heeft dertig tips opgeleverd, met name over de auto. Over het motief van de schietpartij en de daders is nog steeds niets bekend.