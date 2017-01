Straffen voor misbruik Filipijnse matrozen

De rechtbank in Dordrecht

Twee eigenaren van een uitzendbureau hebben dinsdag in Dordrecht celstraffen en een hoge geldboete gekregen. Ze hadden Filipijnse matrozen illegaal laten werken. Een medewerkster van het uitzendbureau kreeg een werkstraf.

Volgens de rechter in Dordrecht is bewezen dat de drie hebben samengewerkt om de illegale matrozen te laten werken op binnenschepen. Ze vervalsten onder meer handtekeningen op documenten om dit mogelijk te maken.



De matrozen moesten volgens justitie langer werken dan was afgesproken en kregen daar ook niet voldoende voor betaald. Ook moesten ze hoge kosten betalen als ze eerder terugwilden naar de Filipijnen dan was afgesproken.



Het Openbaar Ministerie wilde de eigenaren laten veroordelen voor mensenhandel en had een miljoen boete geëist. Maar daar ging de rechter niet in mee. Uitbuiting en mensenhandel was niet bewezen. Wel moeten de verdachten de cel in voor mensensmokkel en valsheid in geschrifte.



De eigenaren van de uitzendorganisatie kregen allebei 15 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Ook moeten ze een boete betalen van 65.000 euro. Een leidinggevende van het bedrijf kreeg een werkstraf van 180 uur.