Tegenstanders windmolens dreigen met rechtzaken tegen Binnenmaas

Tegenstanders van windmolens in de Hoekse Waard dreigen de gemeente Binnenmaas met rechtszaken. Stichting Wind van Voren uit Barendrecht reageert hiermee op het voorstel van de gemeente om de geplande windmolens hoger te maken; van 160 naar 187 meter. Alleen met die hoogte zouden de windmolens economisch rendabel zijn.



Rob Nijssen van Stichting Wind van Voren: "Met die hoogte wordt overlast alleen maar groter, het geluid draagt nog verder, het gaat ten koste van het natuurgebied. De volgende stap is de rechter en duidelijk te maken dat dit geen plek is voor deze zware industrie. Onze advocaten zijn aan het uitzoeken wat de beste manier is om dit aan te pakken, onder meer tegen de gemeente Binnenmaas."



Rendabel

In april vorig jaar kwam in het bestemmingsplan te staan dat de windmolens in Binnenmaas maximaal 160 meter hoog mochten zijn. Intussen is gebleken dat ze dan niet rendabel kunnen zijn. Met molens van 187 meter lukt dat wel.



Teleursgesteld

Ook wethouder Lennart van der Linden van de gemeente Barendrecht is teleurgesteld op het voornemen van Binnenmaas om de windmolens hoger te maken. "Met 160 meter waren we al niet gelukkig, laat staan dat daar 15 meter of meer bovenop komt. We verwachten geluidsoverlast, slagschaduwoverlast en aantasting van het recreatiegebied. Hoe hoger de molen, hoe groter de overlast.



Rechter

De mogelijkheid om net als de actiegroep naar de rechter te stappen houdt de wethouder nadrukkelijk open. "Dat zou kunnen, we gaan alle mogelijkheden goed bekijken."



Als de gemeente Binnenmaas er niet uit komt, kan de provincie de komst van de windmolens alsnog afdwingen.