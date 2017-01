Van den Burg en Van Yperen onderuit met Oranje

Waterpolo

Guus van Yperen en Sam van den Burg zijn er dinsdagavond met de Nederlandse waterpoloploeg niet in geslaagd te stunten tegen Kroatië. De voormalig ZPB-spelers verloren met Oranje de derde wedstrijd in de World League met 18-7.

In het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven leidden de Kroaten, winnaars van Olympisch zilver, na het eerste kwart al met 4-1. Daarna werd de achterstand alleen maar groter voor de ploeg van de Rotterdamse coach Robin van Galen.



Het team van Van Galen staat na de nederlaag derde in de poule. Alleen de winnaar plaatst zich voor het finaletoernooi. Nederland speelt op 14 februari uit tegen Frankrijk.