Kluge & Grasmann winnen Zesdaagse Rotterdam

Het Duitse koppel Roger Kluge en Christian Grasmann heeft de 35e editie van de Zesdaagse van Rotterdam op de naam geschreven. Met groot vertoon van macht zorgde het duo ervoor dat de achtervolgers ook op de slotavond niet meer in de buurt kwamen.

Vanaf dag drie stonden Kluge en Grasmann aan de leiding. Daarna hielden ze de koers volledig in hun greep. Achter Kluge en Grasmann werden de Denen Lasse Norman Hansen en Jesper Mørkøv op gepaste afstand tweede. Uiteindelijk hadden de Duitsers twee rondes voorsprong op het Deense koppel.De enige strijd die echt spannend werd in de afsluitende koppelkopers, was de strijd om de derde plaats. Pim Ligthart en Raymond Kreder leken vooraf de beste papieren te hebben, al zaten Wim Stroetinga en Dylan van Baarle hen op de hielen. Die laatste twee wisten in extremis nog een ronde te pakken op het peloton en nestelden zich zo ten koste van Kreder en Ligthart op de derde plek.Ook het Belgische tweetal Kenny de Ketele en Moreno de Pauw, vooraf gezien als favorieten voor de eindzege, passeerde Ligthart en Kreder nog in de eindschikking door een ronde te pakken. Directeur Michael Zijlaard keek met genoegen terug op het baanwielrenevenement in Ahoy, al had hij van tevoren gedacht dat de strijd om de eerste plaats spannender zou zijn.Het was voor het eerst dat de Kluge en Grasmann samen reden in een Zesdaagse. De prioriteit van Kluge ligt eigenlijk niet op de baan, maar op de weg. In 2017 won hij de 17e etappe van de Giro d'Italia.