GKV Enomics halve finalist in Zuid Holland Korfbal Cup

Zuid Holland Korfbal Cup

GKV Enomics heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Zuid Holland Korfbal Cup. De ploeg uit Gorinchem rekende in de kwartfinale nipt af met CKV KOAG. De ploeg van Mark Tissink werd met 28-26 verslagen.

De middenmoter uit de overgansklasse moet tot volgende week wachten voordat het weet wie de tegenstander is in de halve finale is. Woensdag nemen VEO en PKC/SWKGroep het tegen elkaar op en volgende week staan de wedstrijden tussen Sporting Delta en KCC/So Natural en HKV/Ons Eibernest en KCR op het programma.