Vestiging McDonald's in Dordrecht dag dicht na brand

In een vestiging van McDonald's in Dordrecht heeft woensdagochtend korte tijd een keukenbrand gewoed. Als gevolg daarvan blijft het fastfoodrestaurant aan de Rijksstraatweg de hele dag dicht.

Het personeel was al binnen toen het vuur ontstond in de frituur van de McDonald's. De medewerkers konden zelf op tijd buiten komen.De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandweerlieden hebben delen van het plafond moeten slopen om zeker te weten dat de brand uit was.Bij de brand is veel rook vrijgekomen. Het restaurant aan de Rijksstraatweg blijft daarom woensdag nog dicht voor ventilatie en onderzoek. Donderdag gaat de vestiging weer open.Het filiaal van de McDonald's is twee maanden geleden nog gerenoveerd.