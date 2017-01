Excuses justitie voor vader meisje van Nulde

Justitie heeft excuses aangeboden aan Martin Huisman, de vader van het 'meisje van Nulde'. Het Openbaar Ministerie erkent dat hij pas laat op de hoogte is gesteld dat haar moordenaar op onbegeleid verlof zou gaan.

Het Dordtse meisje werd in 2001 vermoord nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en haar toenmalige vriend Mike J. werden voor de dood van het meisje veroordeeld.J. kreeg twaalf jaar cel en tbs en mocht afgelopen weekend voor het eerst onbegeleid de tbs-kliniek verlaten. Vader Martin Huisman kreeg dat pas een paar dagen daarvoor te horen.Huisman is zeer ontstemd over de gang van zaken. Zijn advocaat zegt: "In een zaak als deze kun je je als OM geen fouten in de communicatie met nabestaanden permitteren. Hier moet je bovenop zitten zodat zij niet onvoldoende onvoorbereid kunnen worden geconfronteerd met de moordenaar."Justitie zegt dat het de bedoeling is om nabestaanden op tijd te informeren. "In dit geval was het erg kort dag en dat betreuren we. Een mededeling over verlof heeft altijd grote impact op nabestaanden, dan is het heel vervelend als die mededeling ook nog laat komt."