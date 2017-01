Inspectie: geen geluidsovertredingen op Rotterdam The Hague Airport

De geluidsoverlast die de vliegtuigen produceren rondom Rotterdam The Hague Airport is het afgelopen jaar binnen de geluidsgrenzen gebleven. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarrapport.





Ook kijkt de inspectie naar les- en oefenvluchten, vluchten met de traumahelikopter en militaire vluchten. Dit laatste omdat Defensie met toestellen vliegt die meer lawaai maken dan de burgerluchtvaart.



Er waren in 2016 1029 nachtvluchten. Dat zijn er 54 meer dan in 2015. Het aantal militaire vluchten daalde juist licht, van 294 naar 289.





