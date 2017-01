Bertens naar kwartfinales in Australië

Kiki Bertens

Kiki Bertens heeft zich woensdag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart. De 25-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs won in de tweede ronde overtuigend van Galina Voskobjeva uit Kazachstan: 6-1, 6-4.

Bertens kende in de eerste set weinig problemen met de nummer 310 van de wereld en stond al snel met 4-0 voor. Voskobojeva nam in de tweede set een break voorsprong. De nummer 22 van de wereld won vervolgens drie games op rij en stelde daarmee de zege, na één uur en tien minuten spelen, veilig.



In de kwartfinales is de Belgische Elise Mertens de tegenstander. Nooit eerder stonden beide speelsters tegenover elkaar.