Animeerbar Mon Cheri wordt Sjatzi

Animeerbar Mon Cheri gaat verder als Sjatzi, maar de sfeer en de nachtvergunning blijven, verzekert de nieuwe eigenaar Kris de Leeuw. "Ik wil dat de ruige kant van het Scheepskwartier behouden blijft."

Bijna een jaar geleden werd de vorige eigenaar in de bar vermoord met een hamer . De dader kreeg twee maanden geleden 15 jaar cel opgelegd."Ik heb goed contact met de familie van de vorige eigenaar. Ze zijn bij de opening volgende week zaterdag en ik wil een portret van hem in de zaak hangen", zegt De Leeuw.De nieuwe naam van de bar ligt dicht bij de oude. "Sjatzi betekent op zijn Duits hetzelfde als Mon Cheri. Dat vuige wil ik er wel in houden, het zou jammer zijn als hier over een paar jaar alleen maar hippe koffiezaken en designwinkels zitten. Dat past niet bij het Scheepskwartier."Zo blijven de danspalen op de bar van Sjatzi staan. Maar er zijn geen ingehuurde animeerdames meer. "Ik heb hele mooie dames achter de bar staan en die wagen ook wel een dansje, maar dat moet spontaan gebeuren."De Leeuw moet nog flink wat werk verzetten voor de opening. "Dat wordt nog even een dikke week buffelen, maar ik heb dit vaker gedaan. Het gaat goed komen!", verzekert hij.