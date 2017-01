Capelle zoekt eigenaar achtergelaten urn

Medewerkers van de kringloopwinkel in Capelle aan den IJssel deden kort voor de kerstdagen een lugubere vondst. In een tas met ingeleverd serviesgoed bleek een nog volle urn te zitten.

De medewerkers zijn met de urn naar de gemeente gegaan. Die heeft gezocht naar de nabestaanden, maar dat leverde niets op.Ook de sticker met gegevens aan de onderkant van de urn biedt weinig aanknopingspunten, zegt een woordvoerder van de gemeente. De overledene is in ieder geval niet in Capelle gecremeerd.De tas met serviesgoed is volgens de medewerkers van de kringloopwinkel ingeleverd door een vrouw. De gemeente hoopt dat zij zich wil melden, of dat nabestaanden de urn herkennen.De gemeente bewaart de urn nog 3 maanden. Als de nabestaanden dan nog niet gevonden zijn, wordt de as uitgestrooid op het stroomveld van crematorium en begraafplaats Schollevaar.