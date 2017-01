‘Sylvana Simons moet partijnaam aanpassen’

Antidiscriminatiebureau Art.1 in Rotterdam eist dat Sylvana Simons haar partij een andere naam geeft. De organisatie is een speciale juridische procedure tegen de politica gestart.

Sylvana Simons stapte eind december uit de politieke partij Denk. Ze begon een eigen partij onder de naam Artikel 1.Maar volgens directeur Cyriel Triesscheijn heeft het in Rotterdam gevestigde bureau de naam Art.1 al jaren geleden laten vastleggen. Hij vreest dat er verwarring ontstaat als Simons dezelfde naam gaat gebruiken.Triesscheijn vindt dat Art.1 boven de politieke partijen moet staan. Een politieke partij kan artikel 1 van de grondwet nooit claimen, zegt hij.De directeur van Art.1 is inmiddels een zogeheten inbreukprocedure begonnen. Dat is een klacht tegen inbreuk op onder meer een merknaam.Triesscheijn hoopt dat hij en Simons er nog in onderling overleg uitkomen en dat het uiteindelijk niet tot een rechtszaak hoeft te komen.