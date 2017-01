Bestemming gezocht voor 1000 afgekeurde schaapjes

Dordrecht zit in zijn maag met duizend onveilige schapenknuffels. In 2015 kwam de gemeente erachter dat het geboortecadeau voor nieuwe ouders in Dordrecht gevaarlijk is voor kleine kinderen. Sindsdien liggen de knuffels doelloos in de kast.





Maar wat te doen met de afgekeurde knuffels? Dordrecht doet op Facebook een oproep om ideeën in te sturen. Want het is zonde de schaapjes weg te gooien, vindt de gemeente.



Dordrecht is vooral op zoek naar Dordtse bestemmingen voor de pluche beesten. Ook moet het idee makkelijk zijn te voeren. Inzenders krijgen geen prijs, maar mogen wel meedenken bij de uitvoering.









