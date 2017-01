Brug over de Noord anderhalf uur gestremd

Storing de brug over de Noord (foto VID)

De Brug over de Noord bij Alblasserdam heeft woensdag ruim anderhalf uur in storing gestaan. Het brugdek stond omhoog en wilde niet meer naar beneden.

Het probleem ontstond rond 12.00 uur. Rijkswaterstaat had moeite om de oorzaak van de storing te vinden. Even na 13.30 uur kon het verkeer er weer overheen.De brug over de Noord wordt vooral gebruikt door vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Normaal autoverkeer kan door de tunnel onder de Noord.