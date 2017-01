RET-bus in brand op A29 bij knooppunt Vaanplein

RET-bus in brand op de A29 (MediaTV) Foto Weginspecteur Michael

De brandweer heeft bij het knooppunt Vaanplein een brand geblust in een RET-bus. De bus was bezig met een proefrit na een reparatie. Er zaten geen passagiers in.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel zijn twee rijstroken dicht van de A29 richting Ridderkerk.



De monteur die achter het stuur zat, ontdekte vlammen in de motor. Hij reed op dat moment in de Heinenoordtunnel. De chauffeur kon nog de tunnel uitkomen en hem daar langs de kant zetten.



De bus was net gerepareerd aan de uitlaat. De brand staat daar volgens de RET los van.



De RET-bus is zwaar beschadigd. "Die rijdt vandaag niet meer", zegt de brandweer.