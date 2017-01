Tilburgse opgepakt voor steekpartij in Rotterdam-Zuid

Agenten hebben een 21-jarige vrouw uit Tilburg gearresteerd die dinsdag een man zou hebben neergestoken in Rotterdam-Zuid. Aan de steekpartij in een huis aan de Palsterkamp ging een ruzie in de relationele sfeer vooraf.





De man vertelde wie hem had neergestoken. De vrouw bleek al weg te zijn. Ze kon korte tijd later worden opgepakt in Tilburg.



Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen bleken mee te vallen.





