Bradley de Nooijer tekent contract bij FC Dordrecht

FC Dordrecht

Bradley de Nooijer heeft een contract voor één jaar getekend bij FC Dordrecht. De 19-jarige centrale verdediger blijft daardoor in het seizoen 2017/2018 verbonden aan de club uit de eerste divisie.

De zoon van trainer Gèrard de Nooijer kwam dit seizoen bij alle wedstrijden van FC Dordrecht in actie. De speler uit Zeeland begon dit seizoen als linksback, maar heeft in het lopende seizoen zijn positie verruilt voor centrale verdediger. De Nooijer speelde in de jeugdopleidingen van Sparta en FC Dordrecht.



Dinsdag tekende Anthony Berenstein al een contract voor twee jaar bij FC Dordrecht. De aanvaller was daarvoor op amateurbasis actief bij de Dordtenaren.