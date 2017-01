Man slaat huisgenoot op hoofd met zwaar voorwerp

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 26-jarige man uit Dordrecht is woensdag opgepakt, omdat hij zijn huisgenoot zou hebben mishandeld. Het slachtoffer van 52 jaar is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg rond 10.00 uur een melding van een mishandeling in een huis aan de Hooftstraat. Toen agenten gingen kijken, vonden ze een zwaargewonde man.



Hij was toegetakeld met een zwaar voorwerp. De vermoedelijke dader had hem daarmee op zijn hoofd geslagen.



Het is onduidelijk wat de aanleiding voor de mishandeling was.